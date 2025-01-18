Ціна ArtByte (ABY)
Поточна ціна ArtByte (ABY) сьогодні становить 0.00097675 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArtByte:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.51 USD
- зміна ціни ArtByte протягом дня — -1.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArtByte до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArtByte до USD становила $ +0.0000320006.
За останні 60 днів зміна ціни ArtByte до USD становила $ +0.0001441666.
За останні 90 днів зміна ціни ArtByte до USD становила $ +0.0002374679837443501.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.69%
|30 днів
|$ +0.0000320006
|+3.28%
|60 днів
|$ +0.0001441666
|+14.76%
|90 днів
|$ +0.0002374679837443501
|+32.12%
Останній аналіз цін ArtByte: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-1.69%
-0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ArtByte is a cryptocurrency created to support artists of all types (musicians, actors, film makers, dancers, painters, sculptors, photographers, models, etc.). ArtByte launched in New York City on 1 May 2014. There is a 25% premine that is used to fund the ArtByte Foundation and is to be awarded as Artist Scholarships & Awards over the next 8-10 years.
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