Токеноміка Arrow Token (ARROW) Дізнайтеся ключову інформацію про Arrow Token (ARROW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arrow Token (ARROW) Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards. Офіційний вебсайт: https://www.arrow.markets/ Whitepaper: https://docs.arrow.markets/arrow-markets Купити ARROW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arrow Token (ARROW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arrow Token (ARROW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,18K $ 7,18K $ 7,18K Загальна пропозиція: $ 72,00M $ 72,00M $ 72,00M Циркуляційна пропозиція: $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 172,85K $ 172,85K $ 172,85K Історичний максимум: $ 0,420872 $ 0,420872 $ 0,420872 Історичний мінімум: $ 0,0022109 $ 0,0022109 $ 0,0022109 Поточна ціна: $ 0,00240064 $ 0,00240064 $ 0,00240064 Дізнайтеся більше про ціну Arrow Token (ARROW)

Токеноміка Arrow Token (ARROW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arrow Token (ARROW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARROW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARROW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARROW, досліджуйте ціну токена ARROW в реальному часі!

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