Ціна Arrow Token (ARROW)
Поточна ціна Arrow Token (ARROW) сьогодні становить 0.01679332 USD з ринковою капіталізацією $ 87.13K USD. Ціна ARROW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arrow Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Arrow Token протягом дня — -7.67%
- циркуляційна пропозиція – 5.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arrow Token до USD становила $ -0.00139695749876216.
За останні 30 днів зміна ціни Arrow Token до USD становила $ -0.0046219381.
За останні 60 днів зміна ціни Arrow Token до USD становила $ -0.0114433494.
За останні 90 днів зміна ціни Arrow Token до USD становила $ -0.05570892554853614.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00139695749876216
|-7.67%
|30 днів
|$ -0.0046219381
|-27.52%
|60 днів
|$ -0.0114433494
|-68.14%
|90 днів
|$ -0.05570892554853614
|-76.83%
Останній аналіз цін Arrow Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-7.67%
-16.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.
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