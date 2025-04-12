Сьогоднішня ціна Arrow Token (ARROW)

Поточна ціна Arrow Token (ARROW) сьогодні становить 0.01679332 USD з ринковою капіталізацією $ 87.13K USD. Ціна ARROW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arrow Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Arrow Token протягом дня — -7.67%

- циркуляційна пропозиція – 5.19M USD

Отримуйте оновлення цін ARROW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARROW.