Сьогоднішня ціна Arrland RUM

Поточна ціна Arrland RUM (RUM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUM до USD становить $ 0 за RUM.

Arrland RUM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 98 277, з циркуляційною пропозицією у 1,08B RUM. Протягом останніх 24 годин RUM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00974685, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUM змінився на -- за останню годину та на +13,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Arrland RUM (RUM)

Ринкова капіталізація $ 98,28K$ 98,28K $ 98,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,21K$ 150,21K $ 150,21K Циркуляційне постачання 1,08B 1,08B 1,08B Загальна пропозиція 1 657 033 966,973997 1 657 033 966,973997 1 657 033 966,973997

Поточна ринкова капіталізація Arrland RUM — $ 98,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUM — 1,08B, зі загальною пропозицією 1657033966.973997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,21K.