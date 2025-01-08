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Ціна Arrland ARRC (ARRC)

USD

Графік ціни Arrland ARRC (ARRC) в реальному часі

$2.2
$2.2$2.2
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Arrland ARRC (ARRC)

Поточна ціна Arrland ARRC (ARRC) сьогодні становить 2.2 USD з ринковою капіталізацією $ 15.97K USD. Ціна ARRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arrland ARRC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.23 USD
- зміна ціни Arrland ARRC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.27K USD

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Цінові показники Arrland ARRC (ARRC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Arrland ARRC (ARRC)

Останній аналіз цін Arrland ARRC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

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--

-0.43%

Ринкова інформація Arrland ARRC (ARRC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

$ 119.23
$ 119.23$ 119.23

7.27K
7.27K 7.27K

Що таке Arrland ARRC ( ARRC)

$ARRC is the currency of the Arrland Archipelago, and is a a inflationary-deflationary token with unlimited supply. Is is used to trade base resources between players and to purchase in-game NFTs like Ships, Limited Treasury Chests, Pirate's Boosts. The ARRC coins are an integral part of the Pirates of the Arrland game and the entire Arrland ecosystem can be earned inside the game by active playing.

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Ресурс Arrland ARRC (ARRC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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