Ціна Arrland ARRC (ARRC)
Поточна ціна Arrland ARRC (ARRC) сьогодні становить 2.2 USD з ринковою капіталізацією $ 15.97K USD. Ціна ARRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arrland ARRC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.23 USD
- зміна ціни Arrland ARRC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.27K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arrland ARRC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|$ 0
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|90 днів
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Останній аналіз цін Arrland ARRC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ARRC is the currency of the Arrland Archipelago, and is a a inflationary-deflationary token with unlimited supply. Is is used to trade base resources between players and to purchase in-game NFTs like Ships, Limited Treasury Chests, Pirate's Boosts. The ARRC coins are an integral part of the Pirates of the Arrland game and the entire Arrland ecosystem can be earned inside the game by active playing.
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