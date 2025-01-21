Ціна ARQx AI (ARQX)
Поточна ціна ARQx AI (ARQX) сьогодні становить 0.00108666 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARQX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARQx AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни ARQx AI протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARQx AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARQx AI до USD становила $ -0.0000316115.
За останні 60 днів зміна ціни ARQx AI до USD становила $ -0.0002976956.
За останні 90 днів зміна ціни ARQx AI до USD становила $ -0.0002226598096525765.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ -0.0000316115
|-2.90%
|60 днів
|$ -0.0002976956
|-27.39%
|90 днів
|$ -0.0002226598096525765
|-17.00%
Останній аналіз цін ARQx AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
+0.50%
-6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARQx ($ARQX) & its consumer-focused AI mobile app have the potential to revolutionize how jewelry & luxury is created the world over. The ARQ Jewelry app, the first of its kind, enables anyone on earth to instantly design & build professional-level jewelry in seconds (available for both iOS and Android). By leveraging artificial intelligence, ARQx democratizes the design process, challenging a $350 billion dollar (2023) centralized industry. AI is set to disrupt over 300 million full-time jobs in the next decade, and the world of luxury is right in its cross-hairs. Token Utility: The ARQ Jewelry platform is powered by the $ARQX token, which allows each user to design new jewelry dozens of times a day. The more jewelry designed, the more token usage (in-app AI gas). The app also includes a buy-back & burn tax on ALL jewelry purchases... forcing increased buying pressure on the open market token as ARQx scales its user base & sales. Mass Adoption Ready: ARQx is built for ease-of-use by the combined audience of mainstream non-web3 & web3 alike. Traditional users can easily convert their fiat funds in-app into the token - without the hurdles of a legacy web3 user experience, creating an effortless USD to ARQX onramp. Huge mass adoption potential in a lucrative industry enables massive upside for this new AI luxury market.
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