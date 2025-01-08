Ціна ArQmA (ARQ)
Поточна ціна ArQmA (ARQ) сьогодні становить 0.0068283 USD з ринковою капіталізацією $ 186.66K USD. Ціна ARQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArQmA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.23 USD
- зміна ціни ArQmA протягом дня — -3.50%
- циркуляційна пропозиція – 27.34M USD
Отримуйте оновлення цін ARQ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARQ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArQmA до USD становила $ -0.000248349496407137.
За останні 30 днів зміна ціни ArQmA до USD становила $ +0.0048915722.
За останні 60 днів зміна ціни ArQmA до USD становила $ +0.0086320261.
За останні 90 днів зміна ціни ArQmA до USD становила $ +0.0032706600625845236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000248349496407137
|-3.50%
|30 днів
|$ +0.0048915722
|+71.64%
|60 днів
|$ +0.0086320261
|+126.42%
|90 днів
|$ +0.0032706600625845236
|+91.93%
Останній аналіз цін ArQmA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-3.50%
-2.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ARQ до AUD
A$0.01092528
|1 ARQ до GBP
￡0.00546264
|1 ARQ до EUR
€0.006555168
|1 ARQ до USD
$0.0068283
|1 ARQ до MYR
RM0.030590784
|1 ARQ до TRY
₺0.241312122
|1 ARQ до JPY
¥1.0788714
|1 ARQ до RUB
₽0.732062043
|1 ARQ до INR
₹0.585799857
|1 ARQ до IDR
Rp110.133855549
|1 ARQ до PHP
₱0.397748475
|1 ARQ до EGP
￡E.0.345853395
|1 ARQ до BRL
R$0.04165263
|1 ARQ до CAD
C$0.009764469
|1 ARQ до BDT
৳0.83168694
|1 ARQ до NGN
₦10.553752197
|1 ARQ до UAH
₴0.288905373
|1 ARQ до VES
Bs0.3618999
|1 ARQ до PKR
Rs1.902500946
|1 ARQ до KZT
₸3.610941606
|1 ARQ до THB
฿0.236122614
|1 ARQ до TWD
NT$0.22328541
|1 ARQ до CHF
Fr0.00614547
|1 ARQ до HKD
HK$0.053055891
|1 ARQ до MAD
.د.م0.068351283