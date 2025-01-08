Сьогоднішня ціна ArQmA (ARQ)

Поточна ціна ArQmA (ARQ) сьогодні становить 0.0068283 USD з ринковою капіталізацією $ 186.66K USD. Ціна ARQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArQmA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.23 USD

- зміна ціни ArQmA протягом дня — -3.50%

- циркуляційна пропозиція – 27.34M USD

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