Яка зараз ринкова ціна Arqen?

Arqen оцінюється в ₴0.3346601003178856640000, зі зміною -1.49% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ARQ?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ARQ у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Arqen у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ARQ?

Обігова кількість становить 81999997.976937, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Arqen?

Arqen згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ARQ виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Trading Bots?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Trading Bots, імпульс ARQ залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.