Ціна Arnoya classic (ARNC)
Поточна ціна Arnoya classic (ARNC) сьогодні становить 0.01072162 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arnoya classic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.54K USD
- зміна ціни Arnoya classic протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arnoya classic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arnoya classic до USD становила $ +0.0003508993.
За останні 60 днів зміна ціни Arnoya classic до USD становила $ +0.0002356633.
За останні 90 днів зміна ціни Arnoya classic до USD становила $ +0.001353755157195119.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.60%
|30 днів
|$ +0.0003508993
|+3.27%
|60 днів
|$ +0.0002356633
|+2.20%
|90 днів
|$ +0.001353755157195119
|+14.45%
Останній аналіз цін Arnoya classic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.60%
+2.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arnoya classic (ARNC) helps companies to decrease transactional expenses and make a worldwide & borderless business.
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