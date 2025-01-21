Сьогоднішня ціна Army of Fortune Gem (AFG)

Поточна ціна Army of Fortune Gem (AFG) сьогодні становить 0.00659881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Army of Fortune Gem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.42K USD

- зміна ціни Army of Fortune Gem протягом дня — -2.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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