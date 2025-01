Що таке Army of Fortune Gem ( AFG)

AOFverse aims to transform the possibilities of gaming and immersive experiences on mobile using web3 technology. The project intends to release a range of mobile games situated within an extensive metaverse. Through the incorporation of blockchain technology, AOFverse offers players a system of genuine digital ownership, aiming to promote a new wave of interactive gaming experiences.

