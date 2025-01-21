Ціна Army of Fortune Gem (AFG)
Поточна ціна Army of Fortune Gem (AFG) сьогодні становить 0.00659881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Army of Fortune Gem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.42K USD
- зміна ціни Army of Fortune Gem протягом дня — -2.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Army of Fortune Gem до USD становила $ -0.000195481531203808.
За останні 30 днів зміна ціни Army of Fortune Gem до USD становила $ -0.0022477665.
За останні 60 днів зміна ціни Army of Fortune Gem до USD становила $ +0.0003179326.
За останні 90 днів зміна ціни Army of Fortune Gem до USD становила $ -0.002224561375669626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000195481531203808
|-2.87%
|30 днів
|$ -0.0022477665
|-34.06%
|60 днів
|$ +0.0003179326
|+4.82%
|90 днів
|$ -0.002224561375669626
|-25.21%
Останній аналіз цін Army of Fortune Gem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-2.87%
-1.91%
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