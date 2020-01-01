Токеноміка ARMOR (ARMOR) Дізнайтеся ключову інформацію про ARMOR (ARMOR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ARMOR (ARMOR) Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Офіційний вебсайт: https://armor.fi Купити ARMOR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ARMOR (ARMOR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ARMOR (ARMOR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 73,39K $ 73,39K $ 73,39K Загальна пропозиція: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Циркуляційна пропозиція: $ 237,39M $ 237,39M $ 237,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 231,86K $ 231,86K $ 231,86K Історичний максимум: $ 1,95 $ 1,95 $ 1,95 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030915 $ 0,00030915 $ 0,00030915 Дізнайтеся більше про ціну ARMOR (ARMOR)

Токеноміка ARMOR (ARMOR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ARMOR (ARMOR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARMOR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARMOR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARMOR, досліджуйте ціну токена ARMOR в реальному часі!

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