Сьогоднішня ціна ArmaraOS

Поточна ціна ArmaraOS (ARMARA) сьогодні становить $ 0,00105431, зі зміною 11,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARMARA до USD становить $ 0,00105431 за ARMARA.

ArmaraOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 011 432, з циркуляційною пропозицією у 959,99M ARMARA. Протягом останніх 24 годин ARMARA торгувався між $ 0,00105553 (мінімум) та $ 0,00120471 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133119, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ARMARA змінився на -0,60% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,79K.

Ринкова інформація щодо ArmaraOS (ARMARA)

Ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Обсяг (за 24 год) $ 15,79K$ 15,79K $ 15,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 959,99M 959,99M 959,99M Загальна пропозиція 959 993 746,097871 959 993 746,097871 959 993 746,097871

Поточна ринкова капіталізація ArmaraOS — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,79K. Циркуляційна пропозиція ARMARA — 959,99M, зі загальною пропозицією 959993746.097871. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.