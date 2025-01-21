Сьогоднішня ціна Arky (ARKY)

Поточна ціна Arky (ARKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.40 USD

- зміна ціни Arky протягом дня — +6.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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