Ціна Arky (ARKY)
Поточна ціна Arky (ARKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.40 USD
- зміна ціни Arky протягом дня — +6.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.62%
|30 днів
|$ 0
|-32.78%
|60 днів
|$ 0
|-48.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.62%
+6.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing $ARKY, the meme token inspired by Arky, the beloved dog of Hal Finney, a pioneering cryptographer and a potential founder of Bitcoin. $ARKY aims to celebrate the legacy of Hal Finney by being the first "Bitcoin dog" token. As a tribute to Finney's impactful contributions to the cryptocurrency world, $ARKY embodies the spirit of innovation and loyalty. With its unique position in the crypto community, $ARKY seeks to lead a legacy that blends the historical significance of Bitcoin with the vibrant culture of meme tokens, engaging enthusiasts and collectors alike to partake in a playful yet meaningful digital currency experience. Join us as we embark on this exciting journey with $ARKY, where legacy and fun meet in the crypto space.
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