Ціна ArkStart (ARKS)
Поточна ціна ArkStart (ARKS) сьогодні становить 0.00193825 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArkStart:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни ArkStart протягом дня — -15.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArkStart до USD становила $ -0.00034498824561694.
За останні 30 днів зміна ціни ArkStart до USD становила $ -0.0009286595.
За останні 60 днів зміна ціни ArkStart до USD становила $ -0.0012906328.
За останні 90 днів зміна ціни ArkStart до USD становила $ -0.003736298309543574.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00034498824561694
|-15.10%
|30 днів
|$ -0.0009286595
|-47.91%
|60 днів
|$ -0.0012906328
|-66.58%
|90 днів
|$ -0.003736298309543574
|-65.84%
Останній аналіз цін ArkStart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.73%
-15.10%
-36.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. ArkStart, the first BRC-20 IDO project on BisoSwap. A groundbreaking staking function has been introduced on the BRC-20 protocol. This innovative feature is based on the ve(3,3) model, aims to provide users with opportunities for returns beyond transactions, ensuring safety, efficiency, and decentralization. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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