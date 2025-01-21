Сьогоднішня ціна ArkStart (ARKS)

Поточна ціна ArkStart (ARKS) сьогодні становить 0.00193825 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArkStart:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD

- зміна ціни ArkStart протягом дня — -15.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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