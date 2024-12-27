Ціна ArkiTech (ARKI)
Поточна ціна ArkiTech (ARKI) сьогодні становить 0.02363124 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна ARKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArkiTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.71K USD
- зміна ціни ArkiTech протягом дня — -13.86%
- циркуляційна пропозиція – 69.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArkiTech до USD становила $ -0.00380273754335878.
За останні 30 днів зміна ціни ArkiTech до USD становила $ -0.0092375675.
За останні 60 днів зміна ціни ArkiTech до USD становила $ -0.0006008880.
За останні 90 днів зміна ціни ArkiTech до USD становила $ -0.01213985405483203.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00380273754335878
|-13.86%
|30 днів
|$ -0.0092375675
|-39.09%
|60 днів
|$ -0.0006008880
|-2.54%
|90 днів
|$ -0.01213985405483203
|-33.93%
Останній аналіз цін ArkiTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-13.86%
+4.10%
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