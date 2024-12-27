Сьогоднішня ціна ArkiTech (ARKI)

Поточна ціна ArkiTech (ARKI) сьогодні становить 0.02363124 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна ARKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArkiTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.71K USD

- зміна ціни ArkiTech протягом дня — -13.86%

- циркуляційна пропозиція – 69.64M USD

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