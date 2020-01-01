Токеноміка ARKEO (ARKEO) Дізнайтеся ключову інформацію про ARKEO (ARKEO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ARKEO (ARKEO) Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Офіційний вебсайт: https://arkeo.network/ Whitepaper: https://docs.arkeo.network/ Купити ARKEO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ARKEO (ARKEO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ARKEO (ARKEO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Загальна пропозиція: $ 120,99M $ 120,99M $ 120,99M Циркуляційна пропозиція: $ 20,18M $ 20,18M $ 20,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,89M $ 6,89M $ 6,89M Історичний максимум: $ 0,146623 $ 0,146623 $ 0,146623 Історичний мінімум: $ 0,056942 $ 0,056942 $ 0,056942 Поточна ціна: $ 0,056943 $ 0,056943 $ 0,056943 Дізнайтеся більше про ціну ARKEO (ARKEO)

Токеноміка ARKEO (ARKEO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ARKEO (ARKEO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARKEO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARKEO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARKEO, досліджуйте ціну токена ARKEO в реальному часі!

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