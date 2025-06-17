Ціна ARKEO (ARKEO)
Поточна ціна ARKEO (ARKEO) сьогодні становить 0,11269 USD з ринковою капіталізацією $ 2,26M USD. Ціна ARKEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARKEO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ARKEO протягом дня — -2,38%
- циркуляційна пропозиція – 20,04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARKEO до USD становила $ -0,0027486999378512.
За останні 30 днів зміна ціни ARKEO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ARKEO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ARKEO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0027486999378512
|-2,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ARKEO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,54%
-2,38%
-8,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
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