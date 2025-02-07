Ціна Arken Finance ($ARKEN)
Поточна ціна Arken Finance ($ARKEN) сьогодні становить 0.00051642 USD з ринковою капіталізацією $ 468.43K USD. Ціна $ARKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arken Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Arken Finance протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 907.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arken Finance до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Arken Finance до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Arken Finance до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Arken Finance до USD становила $ -0.0000186182524923994.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ -0.0000186182524923994
|-3.47%
Останній аналіз цін Arken Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
0.00%
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