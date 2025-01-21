Ціна ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)
Поточна ціна ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) сьогодні становить 2.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARKK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARK Innovation ETF Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ -0.5919360720.
За останні 60 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ -2.0420076960.
За останні 90 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ +1.8851394809950166.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.5919360720
|-23.86%
|60 днів
|$ -2.0420076960
|-82.33%
|90 днів
|$ +1.8851394809950166
|+316.90%
Останній аналіз цін ARK Innovation ETF Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+24.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 DARKK до EUR
€2.3808
|1 DARKK до USD
$2.48
|1 DARKK до MYR
RM11.0856
|1 DARKK до TRY
₺88.2632
|1 DARKK до JPY
¥384.6728
|1 DARKK до RUB
₽250.4552
|1 DARKK до INR
₹214.3216
|1 DARKK до IDR
Rp40,655.7312
|1 DARKK до PHP
₱144.8072
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￡E.124.7688
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R$14.9544
|1 DARKK до CAD
C$3.5712
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৳302.3864
|1 DARKK до NGN
₦3,850.9192
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₴104.7304
|1 DARKK до VES
Bs133.92
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Rs691.5728
|1 DARKK до KZT
₸1,315.64
|1 DARKK до THB
฿84.32
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NT$81.0216
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HK$19.2944
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