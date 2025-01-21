Логотип ARK Innovation ETF Defichain

Ціна ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

USD

Графік ціни ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) в реальному часі

$2.48
$2.48$2.48
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

Поточна ціна ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) сьогодні становить 2.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARKK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARK Innovation ETF Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DARKK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DARKK.

Цінові показники ARK Innovation ETF Defichain (DARKK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ -0.5919360720.
За останні 60 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ -2.0420076960.
За останні 90 днів зміна ціни ARK Innovation ETF Defichain до USD становила $ +1.8851394809950166.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.5919360720-23.86%
60 днів$ -2.0420076960-82.33%
90 днів$ +1.8851394809950166+316.90%

Аналіз цін ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

Останній аналіз цін ARK Innovation ETF Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 76.08
$ 76.08$ 76.08

--

--

+24.58%

Ринкова інформація ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Що таке ARK Innovation ETF Defichain ( DARKK)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про ARK Innovation ETF Defichain (DARKK)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DARKK до місцевих валют

1 DARKK до AUD
A$3.968
1 DARKK до GBP
2.0088
1 DARKK до EUR
2.3808
1 DARKK до USD
$2.48
1 DARKK до MYR
RM11.0856
1 DARKK до TRY
88.2632
1 DARKK до JPY
¥384.6728
1 DARKK до RUB
250.4552
1 DARKK до INR
214.3216
1 DARKK до IDR
Rp40,655.7312
1 DARKK до PHP
144.8072
1 DARKK до EGP
￡E.124.7688
1 DARKK до BRL
R$14.9544
1 DARKK до CAD
C$3.5712
1 DARKK до BDT
302.3864
1 DARKK до NGN
3,850.9192
1 DARKK до UAH
104.7304
1 DARKK до VES
Bs133.92
1 DARKK до PKR
Rs691.5728
1 DARKK до KZT
1,315.64
1 DARKK до THB
฿84.32
1 DARKK до TWD
NT$81.0216
1 DARKK до CHF
Fr2.232
1 DARKK до HKD
HK$19.2944
1 DARKK до MAD
.د.م24.8496