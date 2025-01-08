Сьогоднішня ціна Arizona Iced Tea (99CENTS)

Поточна ціна Arizona Iced Tea (99CENTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 99CENTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arizona Iced Tea:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 885.98 USD

- зміна ціни Arizona Iced Tea протягом дня — -6.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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