Ціна Arizona Iced Tea (99CENTS)
Поточна ціна Arizona Iced Tea (99CENTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 99CENTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arizona Iced Tea:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 885.98 USD
- зміна ціни Arizona Iced Tea протягом дня — -6.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arizona Iced Tea до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arizona Iced Tea до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arizona Iced Tea до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arizona Iced Tea до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.80%
|30 днів
|$ 0
|-14.87%
|60 днів
|$ 0
|-7.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arizona Iced Tea: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-6.80%
-7.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch.
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