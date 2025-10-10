Токеноміка Ariva (ARV)
Токеноміка та аналіз ціни Ariva (ARV)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ariva (ARV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Ariva (ARV)
ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.
Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.
ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.
Токеноміка Ariva (ARV): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Ariva (ARV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів ARV, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARV, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARV, досліджуйте ціну токена ARV в реальному часі!
