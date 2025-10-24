Інформація щодо ціни Ariva (ARV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00141842$ 0,00141842 $ 0,00141842 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,34%

Актуальна ціна Ariva (ARV) становить --. За останні 24 години ARV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARV становить $ 0,00141842, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARV змінився на -0,00% за останню годину, +3,30% за 24 години та на +9,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ariva (ARV)

Ринкова капіталізація $ 340,18K$ 340,18K $ 340,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 439,04K$ 439,04K $ 439,04K Циркуляційне постачання 72,55B 72,55B 72,55B Загальна пропозиція 93 639 999 939,04 93 639 999 939,04 93 639 999 939,04

Поточна ринкова капіталізація Ariva — $ 340,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARV — 72,55B, зі загальною пропозицією 93639999939.04. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 439,04K.