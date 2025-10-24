Актуальна ціна Ariva сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ARV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ariva сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ARV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ARV на MEXC вже зараз.

Ціна Ariva (ARV)

Актуальна ціна 1 ARV до USD:

+3,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Ariva (ARV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:15:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ariva (ARV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00141842
$ 0,00141842$ 0,00141842

-0,00%

+3,30%

+9,34%

+9,34%

Актуальна ціна Ariva (ARV) становить --. За останні 24 години ARV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARV становить $ 0,00141842, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARV змінився на -0,00% за останню годину, +3,30% за 24 години та на +9,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ariva (ARV)

Поточна ринкова капіталізація Ariva — $ 340,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARV — 72,55B, зі загальною пропозицією 93639999939.04. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 439,04K.

Історія ціни Ariva (ARV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ariva до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ariva до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ariva до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ariva до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,30%
30 днів$ 0-17,20%
60 днів$ 0-27,46%
90 днів$ 0--

Що таке Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ariva (ARV)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ariva (USD)

Скільки коштуватиме Ariva (ARV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ariva (ARV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ariva.

Перегляньте прогноз ціни Ariva вже зараз!

Токеноміка Ariva (ARV)

Розуміння токеноміки Ariva (ARV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ARV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ariva (ARV)

Скільки сьогодні коштує Ariva (ARV)?
Актуальна ціна ARV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ARV до USD?
Поточна ціна ARV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ariva?
Ринкова капіталізація ARV — $ 340,18K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ARV?
Циркуляційна пропозиція ARV — 72,55B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ARV?
ARV досяг історичної максимальної ціни у 0,00141842 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ARV?
Історична мінімальна ціна ARV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ARV?
Актуальний обсяг торгівлі ARV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ARV цього року?
ARV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ARV для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.