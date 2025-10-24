Інформація щодо ціни Aristo (ARISTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00139711$ 0,00139711 $ 0,00139711 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Aristo (ARISTO) становить --. За останні 24 години ARISTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARISTO становить $ 0,00139711, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARISTO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aristo (ARISTO)

Ринкова капіталізація $ 454,22K$ 454,22K $ 454,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 454,22K$ 454,22K $ 454,22K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 988 488,0 999 988 488,0 999 988 488,0

Поточна ринкова капіталізація Aristo — $ 454,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARISTO — 999,99M, зі загальною пропозицією 999988488.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 454,22K.