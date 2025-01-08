Сьогоднішня ціна Arise Chikun (CHIKUN)

Поточна ціна Arise Chikun (CHIKUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHIKUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arise Chikun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19K USD

- зміна ціни Arise Chikun протягом дня — -28.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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