Токеноміка Arie The Sealion (ARIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Arie The Sealion (ARIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Офіційний вебсайт: https://www.ariethesealion.com/ Купити ARIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arie The Sealion (ARIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arie The Sealion (ARIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,68K $ 36,68K $ 36,68K Загальна пропозиція: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M Циркуляційна пропозиція: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (повністю розведена вартість): $ 36,68K $ 36,68K $ 36,68K Історичний максимум: $ 0,02311481 $ 0,02311481 $ 0,02311481 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Arie The Sealion (ARIE)

Токеноміка Arie The Sealion (ARIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arie The Sealion (ARIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARIE, досліджуйте ціну токена ARIE в реальному часі!

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