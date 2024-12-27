Сьогоднішня ціна Arie The Sealion (ARIE)

Поточна ціна Arie The Sealion (ARIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.13K USD. Ціна ARIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arie The Sealion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17K USD

- зміна ціни Arie The Sealion протягом дня — +5.11%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

Отримуйте оновлення цін ARIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARIE.