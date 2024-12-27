Ціна Arie The Sealion (ARIE)
Поточна ціна Arie The Sealion (ARIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.13K USD. Ціна ARIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arie The Sealion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17K USD
- зміна ціни Arie The Sealion протягом дня — +5.11%
- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arie The Sealion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arie The Sealion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arie The Sealion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arie The Sealion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.11%
|30 днів
|$ 0
|-77.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arie The Sealion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.56%
+5.11%
-15.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!
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