Токеноміка Arianee (ARIA20) Дізнайтеся ключову інформацію про Arianee (ARIA20), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arianee (ARIA20) Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Офіційний вебсайт: https://arianee.org/ Whitepaper: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Купити ARIA20 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arianee (ARIA20) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arianee (ARIA20), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 107,52M $ 107,52M $ 107,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,05M $ 8,05M $ 8,05M Історичний максимум: $ 4,53 $ 4,53 $ 4,53 Історичний мінімум: $ 0,01547 $ 0,01547 $ 0,01547 Поточна ціна: $ 0,04024482 $ 0,04024482 $ 0,04024482 Дізнайтеся більше про ціну Arianee (ARIA20)

Токеноміка Arianee (ARIA20): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arianee (ARIA20) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARIA20, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARIA20, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARIA20, досліджуйте ціну токена ARIA20 в реальному часі!

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