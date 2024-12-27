Ціна Arianee (ARIA20)
Поточна ціна Arianee (ARIA20) сьогодні становить 0.116437 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52M USD. Ціна ARIA20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arianee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.06 USD
- зміна ціни Arianee протягом дня — -0.68%
- циркуляційна пропозиція – 107.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arianee до USD становила $ -0.0008040512632056.
За останні 30 днів зміна ціни Arianee до USD становила $ -0.0102078222.
За останні 60 днів зміна ціни Arianee до USD становила $ +0.0349187227.
За останні 90 днів зміна ціни Arianee до USD становила $ +0.01103612830099428.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008040512632056
|-0.68%
|30 днів
|$ -0.0102078222
|-8.76%
|60 днів
|$ +0.0349187227
|+29.99%
|90 днів
|$ +0.01103612830099428
|+10.47%
Останній аналіз цін Arianee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-0.68%
+4.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.
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