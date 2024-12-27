Сьогоднішня ціна Arianee (ARIA20)

Поточна ціна Arianee (ARIA20) сьогодні становить 0.116437 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52M USD. Ціна ARIA20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arianee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.06 USD

- зміна ціни Arianee протягом дня — -0.68%

- циркуляційна пропозиція – 107.37M USD

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