Сьогоднішня ціна Ariacoin (ARIA)

Поточна ціна Ariacoin (ARIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ariacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.85K USD

- зміна ціни Ariacoin протягом дня — +4.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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