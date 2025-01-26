Ціна Ariacoin (ARIA)
Поточна ціна Ariacoin (ARIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ariacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.85K USD
- зміна ціни Ariacoin протягом дня — +4.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ariacoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ariacoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ariacoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ariacoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ariacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+4.60%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space.
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