Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aria Premier Launch (APL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Aria Premier Launch (APL)
$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.
The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.
Токеноміка Aria Premier Launch (APL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Aria Premier Launch (APL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів APL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку APL, досліджуйте ціну токена APL в реальному часі!
