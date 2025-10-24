Актуальна ціна Aria Premier Launch сьогодні становить 0,933169 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Aria Premier Launch сьогодні становить 0,933169 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни APL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни APL на MEXC вже зараз.

Докладніше про APL

Інформація про ціну APL

Офіційний вебсайт APL

Токеноміка APL

Прогноз ціни APL

Ціна Aria Premier Launch (APL)

Актуальна ціна 1 APL до USD:

$0,933169
$0,933169
+1,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Aria Premier Launch (APL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:15:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Aria Premier Launch (APL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,917493
$ 0,917493
Мін. за 24 год
$ 0,933455
$ 0,933455
Макс. за 24 год

$ 0,917493
$ 0,917493

$ 0,933455
$ 0,933455

$ 0,963616
$ 0,963616

$ 0,782058
$ 0,782058

+0,11%

+1,33%

+1,28%

+1,28%

Актуальна ціна Aria Premier Launch (APL) становить $0,933169. За останні 24 години APL торгувався між мінімумом у $ 0,917493 і максимумом у $ 0,933455, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APL становить $ 0,963616, тоді як його історичний мінімум — $ 0,782058.

Що стосується короткострокових результатів, то APL змінився на +0,11% за останню годину, +1,33% за 24 години та на +1,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aria Premier Launch (APL)

$ 10,08M
$ 10,08M

--
--

$ 10,08M
$ 10,08M

10,80M
10,80M

10 796 980,91881105
10 796 980,91881105

Поточна ринкова капіталізація Aria Premier Launch — $ 10,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APL — 10,80M, зі загальною пропозицією 10796980.91881105. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,08M.

Історія ціни Aria Premier Launch (APL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aria Premier Launch до USD становила $ +0,01225986.
За останні 30 днів зміна ціни Aria Premier Launch до USD становила $ +0,0207645033.
За останні 60 днів зміна ціни Aria Premier Launch до USD становила $ +0,0295387181.
За останні 90 днів зміна ціни Aria Premier Launch до USD становила $ +0,0235714266921194.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01225986+1,33%
30 днів$ +0,0207645033+2,23%
60 днів$ +0,0295387181+3,17%
90 днів$ +0,0235714266921194+2,59%

Що таке Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Aria Premier Launch (APL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Aria Premier Launch (USD)

Скільки коштуватиме Aria Premier Launch (APL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Aria Premier Launch (APL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Aria Premier Launch.

Перегляньте прогноз ціни Aria Premier Launch вже зараз!

APL до місцевих валют

Токеноміка Aria Premier Launch (APL)

Розуміння токеноміки Aria Premier Launch (APL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена APL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Aria Premier Launch (APL)

Скільки сьогодні коштує Aria Premier Launch (APL)?
Актуальна ціна APL у USD становить 0,933169 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна APL до USD?
Поточна ціна APL до USD — $ 0,933169. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Aria Premier Launch?
Ринкова капіталізація APL — $ 10,08M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція APL?
Циркуляційна пропозиція APL — 10,80M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) APL?
APL досяг історичної максимальної ціни у 0,963616 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) APL?
Історична мінімальна ціна APL становила 0,782058 USD.
Який обсяг торгівлі APL?
Актуальний обсяг торгівлі APL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна APL цього року?
APL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни APL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:15:38 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.