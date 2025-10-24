Інформація щодо ціни Aria Premier Launch (APL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,917493 $ 0,917493 $ 0,917493 Мін. за 24 год $ 0,933455 $ 0,933455 $ 0,933455 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,917493$ 0,917493 $ 0,917493 Макс. за 24 год $ 0,933455$ 0,933455 $ 0,933455 Рекордний максимум $ 0,963616$ 0,963616 $ 0,963616 Найнижча ціна $ 0,782058$ 0,782058 $ 0,782058 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) +1,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,28%

Актуальна ціна Aria Premier Launch (APL) становить $0,933169. За останні 24 години APL торгувався між мінімумом у $ 0,917493 і максимумом у $ 0,933455, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APL становить $ 0,963616, тоді як його історичний мінімум — $ 0,782058.

Що стосується короткострокових результатів, то APL змінився на +0,11% за останню годину, +1,33% за 24 години та на +1,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aria Premier Launch (APL)

Ринкова капіталізація $ 10,08M$ 10,08M $ 10,08M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,08M$ 10,08M $ 10,08M Циркуляційне постачання 10,80M 10,80M 10,80M Загальна пропозиція 10 796 980,91881105 10 796 980,91881105 10 796 980,91881105

Поточна ринкова капіталізація Aria Premier Launch — $ 10,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APL — 10,80M, зі загальною пропозицією 10796980.91881105. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,08M.