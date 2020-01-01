Токеноміка aRIA Currency (RIA) Дізнайтеся ключову інформацію про aRIA Currency (RIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація aRIA Currency (RIA) Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Офіційний вебсайт: https://nextgen.ariacurrency.com/ Купити RIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни aRIA Currency (RIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена aRIA Currency (RIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,20K $ 3,20K $ 3,20K Загальна пропозиція: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B Циркуляційна пропозиція: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,20K $ 3,20K $ 3,20K Історичний максимум: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну aRIA Currency (RIA)

Токеноміка aRIA Currency (RIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки aRIA Currency (RIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RIA, досліджуйте ціну токена RIA в реальному часі!

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