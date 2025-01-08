Сьогоднішня ціна aRIA Currency (RIA)

Поточна ціна aRIA Currency (RIA) сьогодні становить 0.0386002 USD з ринковою капіталізацією $ 42.56K USD. Ціна RIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aRIA Currency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76 USD

- зміна ціни aRIA Currency протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.10M USD

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