Ціна aRIA Currency (RIA)
Поточна ціна aRIA Currency (RIA) сьогодні становить 0.0386002 USD з ринковою капіталізацією $ 42.56K USD. Ціна RIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aRIA Currency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76 USD
- зміна ціни aRIA Currency протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aRIA Currency до USD становила $ -0.0001205292370995.
За останні 30 днів зміна ціни aRIA Currency до USD становила $ +0.0037740419.
За останні 60 днів зміна ціни aRIA Currency до USD становила $ -0.0195143619.
За останні 90 днів зміна ціни aRIA Currency до USD становила $ -0.04715649190742788.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001205292370995
|-0.31%
|30 днів
|$ +0.0037740419
|+9.78%
|60 днів
|$ -0.0195143619
|-50.55%
|90 днів
|$ -0.04715649190742788
|-54.98%
Останній аналіз цін aRIA Currency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.56%
-0.31%
-22.18%
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