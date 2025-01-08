Ціна Ari10 (ARI10)
Поточна ціна Ari10 (ARI10) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARI10 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ari10:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.04 USD
- зміна ціни Ari10 протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ari10 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ari10 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ari10 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ari10 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-3.06%
|60 днів
|$ 0
|-9.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ari10: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.16%
+1.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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