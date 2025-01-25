Сьогоднішня ціна Argy Bargy Token (ARGY)

Поточна ціна Argy Bargy Token (ARGY) сьогодні становить 0.00010102 USD з ринковою капіталізацією $ 74.61K USD. Ціна ARGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Argy Bargy Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42 USD

- зміна ціни Argy Bargy Token протягом дня — +26.37%

- циркуляційна пропозиція – 738.51M USD

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