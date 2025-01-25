Ціна Argy Bargy Token (ARGY)
Поточна ціна Argy Bargy Token (ARGY) сьогодні становить 0.00010102 USD з ринковою капіталізацією $ 74.61K USD. Ціна ARGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Argy Bargy Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42 USD
- зміна ціни Argy Bargy Token протягом дня — +26.37%
- циркуляційна пропозиція – 738.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Argy Bargy Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Argy Bargy Token до USD становила $ -0.0000993096.
За останні 60 днів зміна ціни Argy Bargy Token до USD становила $ -0.0001000247.
За останні 90 днів зміна ціни Argy Bargy Token до USD становила $ -0.006527520191968841.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+26.37%
|30 днів
|$ -0.0000993096
|-98.30%
|60 днів
|$ -0.0001000247
|-99.01%
|90 днів
|$ -0.006527520191968841
|-98.47%
Останній аналіз цін Argy Bargy Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+26.37%
-76.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Argy Bargy is a Web3 GameFi project that offers a unique mix of gameplay features, including a Match-3 Collection Card RPG, an AR Battle Game, and E.A.S.Y. Life Mode, a lifestyle walking app. These elements are tightly connected within the Argy Bargy ecosystem. The game uses augmented reality (AR) for interactive, real-world battles, while the match-3 mechanics add strategic challenges. The E.A.S.Y. Life mode provides a relaxed way to explore the game world and earn rewards. Players can collect, trade, and fully own in-game assets using the $ARGY token, which serves as the core of the player-driven economy.
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