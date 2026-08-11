Сьогоднішня ціна Argonot

Поточна ціна Argonot (ARGNOT) сьогодні становить $ 6,43, зі зміною 3,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARGNOT до USD становить $ 6,43 за ARGNOT.

Argonot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 548 355, з циркуляційною пропозицією у 85,26K ARGNOT. Протягом останніх 24 годин ARGNOT торгувався між $ 6,43 (мінімум) та $ 6,75 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16,43, тоді як історичний мінімум — $ 2,49.

У короткостроковій динаміці ARGNOT змінився на -4,66% за останню годину та на +7,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,65K.

Ринкова інформація щодо Argonot (ARGNOT)

Ринкова капіталізація $ 548,36K$ 548,36K $ 548,36K Обсяг (за 24 год) $ 8,65K$ 8,65K $ 8,65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 548,36K$ 548,36K $ 548,36K Циркуляційне постачання 85,26K 85,26K 85,26K Загальна пропозиція 85 264,51410973909 85 264,51410973909 85 264,51410973909

Поточна ринкова капіталізація Argonot — $ 548,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,65K. Циркуляційна пропозиція ARGNOT — 85,26K, зі загальною пропозицією 85264.51410973909. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,36K.