Ціна ArGoApp (ARGO)
Поточна ціна ArGoApp (ARGO) сьогодні становить 0.00710879 USD з ринковою капіталізацією $ 125.23K USD. Ціна ARGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArGoApp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD
- зміна ціни ArGoApp протягом дня — +13.22%
- циркуляційна пропозиція – 17.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArGoApp до USD становила $ +0.00082982.
За останні 30 днів зміна ціни ArGoApp до USD становила $ -0.0008826607.
За останні 60 днів зміна ціни ArGoApp до USD становила $ +0.0062996781.
За останні 90 днів зміна ціни ArGoApp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00082982
|+13.22%
|30 днів
|$ -0.0008826607
|-12.41%
|60 днів
|$ +0.0062996781
|+88.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArGoApp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+13.22%
-2.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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