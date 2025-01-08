Ціна Argo Finance (ARGO)
Поточна ціна Argo Finance (ARGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Argo Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.04 USD
- зміна ціни Argo Finance протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Argo Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Argo Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Argo Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Argo Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|-14.32%
|60 днів
|$ 0
|+34.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Argo Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.64%
-0.29%
-5.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem. CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again. CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields."
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