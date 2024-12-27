Ціна Ares Protocol (ARES)
Поточна ціна Ares Protocol (ARES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.80K USD. Ціна ARES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ares Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD
- зміна ціни Ares Protocol протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 287.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ares Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ares Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ares Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ares Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.07%
|30 днів
|$ 0
|-18.52%
|60 днів
|$ 0
|+9.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ares Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+1.07%
-3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem.
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