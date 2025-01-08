Сьогоднішня ціна ArenaSwap (ARENA)

Поточна ціна ArenaSwap (ARENA) сьогодні становить 0.00620973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArenaSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.37 USD

- зміна ціни ArenaSwap протягом дня — -3.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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