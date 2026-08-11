Сьогоднішня ціна Arena Two

Поточна ціна Arena Two (ATWO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATWO до USD становить $ 0 за ATWO.

Arena Two наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 399, з циркуляційною пропозицією у 140,90M ATWO. Протягом останніх 24 годин ATWO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04753952, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ATWO змінився на -0,32% за останню годину та на -20,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,65K.

Ринкова інформація щодо Arena Two (ATWO)

Ринкова капіталізація $ 49,40K$ 49,40K $ 49,40K Обсяг (за 24 год) $ 6,65K$ 6,65K $ 6,65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 350,61K$ 350,61K $ 350,61K Циркуляційне постачання 140,90M 140,90M 140,90M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Arena Two — $ 49,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,65K. Циркуляційна пропозиція ATWO — 140,90M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 350,61K.