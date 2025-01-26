Ціна Arena Of Faith (ACP)
Поточна ціна Arena Of Faith (ACP) сьогодні становить 0.052518 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arena Of Faith:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93M USD
- зміна ціни Arena Of Faith протягом дня — +10.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arena Of Faith до USD становила $ +0.00501583.
За останні 30 днів зміна ціни Arena Of Faith до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arena Of Faith до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arena Of Faith до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00501583
|+10.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arena Of Faith: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.16%
+10.56%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arena of Faith - A tournament-centric MOBA game, offering a fully on-chain eSports, worldwide interconnected server system and cross platform competition with W2E and AI training.
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