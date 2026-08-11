Сьогоднішня ціна Areal Finance

Поточна ціна Areal Finance (ARL) сьогодні становить $ 0,00139365, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARL до USD становить $ 0,00139365 за ARL.

Areal Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 198, з циркуляційною пропозицією у 17,36M ARL. Протягом останніх 24 годин ARL торгувався між $ 0,00139346 (мінімум) та $ 0,00139382 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00859141, тоді як історичний мінімум — $ 0,00124995.

У короткостроковій динаміці ARL змінився на -- за останню годину та на +11,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,93.

Ринкова інформація щодо Areal Finance (ARL)

Ринкова капіталізація $ 24,20K$ 24,20K $ 24,20K Обсяг (за 24 год) $ 9,93$ 9,93 $ 9,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,94K$ 35,94K $ 35,94K Циркуляційне постачання 17,36M 17,36M 17,36M Загальна пропозиція 25 790 675,161144 25 790 675,161144 25 790 675,161144

Поточна ринкова капіталізація Areal Finance — $ 24,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,93. Циркуляційна пропозиція ARL — 17,36M, зі загальною пропозицією 25790675.161144. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,94K.