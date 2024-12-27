Сьогоднішня ціна Ardor (ARDR)

Поточна ціна Ardor (ARDR) сьогодні становить 0.090597 USD з ринковою капіталізацією $ 90.43M USD. Ціна ARDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ardor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.59M USD

- зміна ціни Ardor протягом дня — +1.87%

- циркуляційна пропозиція – 998.47M USD

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