Токеноміка Ardana (DANA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ardana (DANA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ardana (DANA) Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Офіційний вебсайт: https://ardana.org/ Купити DANA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ardana (DANA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ardana (DANA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K Загальна пропозиція: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Циркуляційна пропозиція: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (повністю розведена вартість): $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K Історичний максимум: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00021005 $ 0.00021005 $ 0.00021005 Дізнайтеся більше про ціну Ardana (DANA)

Токеноміка Ardana (DANA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ardana (DANA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DANA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DANA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DANA, досліджуйте ціну токена DANA в реальному часі!

Прогноз ціни DANA Хочете знати, куди рухається DANA? Наша сторінка прогнозу ціни DANA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DANA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!