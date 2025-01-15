Ціна Ardana (DANA)
Поточна ціна Ardana (DANA) сьогодні становить 0.00153646 USD з ринковою капіталізацією $ 72.09K USD. Ціна DANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ardana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD
- зміна ціни Ardana протягом дня — -10.61%
- циркуляційна пропозиція – 46.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ardana до USD становила $ -0.000182405692615437.
За останні 30 днів зміна ціни Ardana до USD становила $ -0.0006007931.
За останні 60 днів зміна ціни Ardana до USD становила $ +0.0001149249.
За останні 90 днів зміна ціни Ardana до USD становила $ +0.0003141302347412213.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000182405692615437
|-10.61%
|30 днів
|$ -0.0006007931
|-39.10%
|60 днів
|$ +0.0001149249
|+7.48%
|90 днів
|$ +0.0003141302347412213
|+25.70%
Останній аналіз цін Ardana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-10.61%
-8.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
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