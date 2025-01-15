Сьогоднішня ціна Ardana (DANA)

Поточна ціна Ardana (DANA) сьогодні становить 0.00153646 USD з ринковою капіталізацією $ 72.09K USD. Ціна DANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ardana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.12K USD

- зміна ціни Ardana протягом дня — -10.61%

- циркуляційна пропозиція – 46.91M USD

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