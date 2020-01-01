Токеноміка Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Дізнайтеся ключову інформацію про Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond. Офіційний вебсайт: https://www.arcturianlabs.ai/ Whitepaper: https://arcturianlabs.gitbook.io/arcturianlabs Купити LIGHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 101,38K $ 101,38K $ 101,38K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 202,75K $ 202,75K $ 202,75K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020275 $ 0,00020275 $ 0,00020275 Дізнайтеся більше про ціну Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

Токеноміка Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIGHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIGHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIGHT, досліджуйте ціну токена LIGHT в реальному часі!

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