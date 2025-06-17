Сьогоднішня ціна Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

Поточна ціна Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) сьогодні становить 0,00037327 USD з ринковою капіталізацією $ 186,52K USD. Ціна LIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arcturian AI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Arcturian AI by Virtuals протягом дня — -6,11%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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