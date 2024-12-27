Сьогоднішня ціна ARCS (ARX)

Поточна ціна ARCS (ARX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 154.88K USD. Ціна ARX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARCS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.87K USD

- зміна ціни ARCS протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 176.03M USD

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