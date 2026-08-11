Сьогоднішня ціна Archway

Поточна ціна Archway (ARCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARCH до USD становить $ 0 за ARCH.

Archway наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 123 340, з циркуляційною пропозицією у 290,44M ARCH. Протягом останніх 24 годин ARCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,277883, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ARCH змінився на +0,49% за останню годину та на -2,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,30.

Ринкова інформація щодо Archway (ARCH)

Ринкова капіталізація $ 123,34K$ 123,34K $ 123,34K Обсяг (за 24 год) $ 10,30$ 10,30 $ 10,30 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 424,66K$ 424,66K $ 424,66K Циркуляційне постачання 290,44M 290,44M 290,44M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Archway — $ 123,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,30. Циркуляційна пропозиція ARCH — 290,44M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 424,66K.